Ricardo Moniz in FC Rijnmond: 'Van Persie gaat spijt krijgen' Ricardo Moniz in FC Rijnmond

Ricardo Moniz was maandagavond te gast in de voetbaltalkshow FC Rijnmond. Daar ging het over Robin van Persie, die volgens de oud-trainer van AS Trencin gewoon nog door moet gaan bij Feyenoord.

"Ik vind hem nu pas fit worden", zegt de oud-assistent van Feyenoord. "Hij had tegen Ajax één 'los kom-actie' toen De Jong een gele kaart kreeg. Nu had 'ie er zes of zeven, dat hij op tien echt wegdemarreerde. Het is heel erg jammer dat hij stopt en hij zal er ook spijt van krijgen." Bekijk hierboven twee fragmenten van Ricardo Moniz uit de uitzending van FC Rijnmond. Later komt heel de uitzending online.