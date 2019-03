Deel dit artikel:













Stroomstoring in Dordrecht

Honderden woningen in Dordrecht hebben maandagavond last gehad van een stroomstoring. De elektriciteit viel rond 18:50 uur uit in de omgeving van de Singel.

Het ging om 634 aansluitingen, volgens netbeheerder Stedin. Stedin ging gelijk aan de slag om de storing in Dordrecht te verhelpen. Ruim een half uur later had vrijwel iedereen in het getroffen gebied weer stroom. Oorzaak van de storing was een defecte elektriciteitskabel.