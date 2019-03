Probleem met aansturen straatverlichting in regio Rotterdam

Delen van Rotterdam, Krimpen aan den IJssel, Capelle aan den IJssel, Barendrecht en Ridderkerk hebben maandagavond enige tijd zonder straatverlichting gezeten.

Het ging aan het begin van de avond mis met het signaal dat de lantaarnpalen moet aansturen, meldt netbeheerder Stedin. Kort voor 20:00 was de storing aan de straatverlichting in de regio Rotterdam verholpen.

Het liep maandag sowieso niet op rolletjes met het aansturen van apparaten op afstand in de regio. Eerder op de dag ging het bij de veiligheidsregio mis. Iemand vergat het knopje in te drukken dat de sirenes in werking stelt.