Feyenoord City: 'Het lijkt op een metrostation in Den Haag' De binnenkant van het stadion van Feyenoord City (Bron: OMA)

Of het nieuwe stadion er komt of niet: het dossier over Feyenoord City doet bij supporters van de Rotterdamse club veel stof opwaaien. Ook over het huidige, voorlopige ontwerp van Feyenoord City zijn Rotterdammers niet heel enthousiast.

"De tekeningen vind ik op zich wel aardig", zegt een cafébezoeker op Radio Rijnmond. "Maar ik vind dat De Kuip gerenoveerd moet worden. Een nieuw stadion vind ik wel mooi, maar ik denk niet dat je de sfeer niet houdt." Andere mannen in het café vullen hem aan. "De Kuip moet je laten zoals het is." Ook een vrouw is niet te spreken over het ontwerp van het nieuwe stadion: "Het lijkt op een metrostation in Den Haag."

