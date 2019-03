Hockey: 'Rotterdams' Oranje bereidt zich voor op Pro League-wedstrijd tegen Duitsland

De Oranje-hockeyers bereidden zich maandag bij HC Rotterdam voor op het Pro League-treffen met Duitsland van dinsdag. Drie spelers van Rotterdam maken deel uit van de selectie van bondscoach Max Caldas.

Jeroen Hertzberger, Justen Blok en Diede van Puffelen werden alledrie opgeroepen. Thijs van Dam is er niet bij; hij is langdurig uitgeschakeld. Voormalig Rotterdam-doelman Pirmin Blaak maakt ook deel uit van de selectie.

Jong talent

Voor de pas 18-jarige Justen Blok kan het zijn derde wedstrijd voor Oranje worden. De tijd bij het Nederlands Elftal bevalt hem goed. "Het is een mooie ervaring. Het niveau is weer een stuk hoger dan ik gewend was. Maar ik denk dat ik me redelijk goed heb aangepast en dat het best oké ging.

Het gaat allemaal een stukje harder. Het zijn natuurlijk allemaal spelers die WK's hebben gespeeld en op de Olympische Spelen hebben gestaan."

Kans grijpen

Diede van Puffelen zit na een lange tijd weer bij de Oranje-selectie. "Het is waanzinnig. Je hoopt er elke keer op dat als er een selectie wordt gemaakt, dat je erbij zit. Nu is het eindelijk zover. Ik ga zeker mijn kans grijpen om de volgende stap te maken en erbij te blijven."

De Pro League-wedstrijd Nederland-Duitsland begint morgen om 19:00 in het stadion van HC Rotterdam.

Bekijk hierboven de twee gesprekken met HC Rotterdam-spelers Justen Blok en Diede van Puffelen.