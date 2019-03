Vreewijk Lyceum op de schop na slechte onderwijsresultaten

Het schoolbestuur CVO neemt verregaande maatregelen om het onderwijs op het Vreewijk Lyceum in Rotterdam te verbeteren. Aanleiding zijn de dramatisch slechte slagingspercentages op de school.

Veel leerlingen zullen het volgend schooljaar les krijgen op een andere school op Zuid, blijkt maandag uit een brief van wethouder Kasmi.

Havo leerlingen van het Vreewijk Lyceum krijgen les in het gebouw van de Calvijn Business School. Atheneum leerlingen blijven op de huidige locatie, samen met de leerlingen van het Zuider Gymnasium. En leerlingen van de Haven Havo volgen niet meer twee dagen per week lessen bij het Vreewijk Lyceum, maar krijgen dan volledig les bij het STC.

Vorig jaar bleek dat 46 procent van de atheneumleerlingen en 37 procent van de havo-leerlingen van het Vreewijk Lyceum was gezakt. Dat aantal ligt aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde.

Volgens wethouder Kasmi is dat het gevolg van een slechte beoordeling van het basisschooladvies. "Zoals ik in mijn brief van vorig jaar heb aangegeven, zou het Vreewijk Lyceum leerlingen veel kansen hebben gegeven om onderwijs te volgen op een hoger niveau dan het advies van de basisschool", aldus Kasmi.



Volgens de wethouder heeft de school de afgelopen maanden gewerkt aan het verbeteren van het onderwijs en het in kaart brengen van de individuele niveaus van de leerlingen "zodat zoveel mogelijk leerlingen het niveau halen wat bij hen past." De school biedt hiervoor bijlessen aan (ook in het weekend), examentrainingen, extra vaklessen en huiswerkbegeleiding.

Eind januari nam de gemeenteraad een voorstel aan om een onderzoek te doen naar de gevolgen van te lage of te hoge schooladviezen. Kasmi wil dit onderzoek in het najaar laten uitvoeren.