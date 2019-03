Bryan en Danny gaan voor goud op de Special Olympic Games in Abu Dhabi

Kogelstoter Bryan Hulst uit Brielle en hardloper Danny de Korte uit Spijkenisse vertrekken donderdag naar Abu Dhabi voor de Special Olympic World Games, voor spelers met een verstandelijke beperking.

Maandagavond organiseerde Atletiekvereniging Spark daarom een speciale uitzwaaitraining voor de jongens, waar ook de burgemeesters van Brielle en Spijkenisse bij aanwezig waren.

Danny's moeder Yvonne is "ongelofelijk trots", vertelt ze op het sportveld. "Danny is 15 jaar geleden geboren met het Prader Willi syndroom en lag als een slappe vaatdoek in mijn armen. En met heel veel doorzettingsvermogen en nog meer enthousiasme heeft hij iets onvoorstelbaars kunnen bereiken."

""Ik ga voor goud", roept Danny. "Ik ben nu wel een beetje zenuwachtig, maar heb er heel veel zin in vooral." Ook Bryan ziet uit naar de reis naar Abu Dhabi: "Ik zie wel op tegen de hitte. 36 graden, pfffff."

De jongens mogen in de periode dat ze in Abu Dhabi verblijven geen contact hebben met hun ouders, die overigens wel meegaan om ze vanaf de tribune te kunnen aanmoedigen. Vooral moeder Yvonne heeft er moeite mee: "Danny is pas 15, maar emotioneel eigenlijk nog veel jonger, dus dat vind ik wel moeilijk. Maar Danny zelf zegt er geen problemen mee te hebben. En ik zou het hem dit ook echt niet willen onthouden."

Team NL bestaat uit 65 sporters met een verstandelijke beperking. In totaal doen 178 landen mee in 23 verschillende sporten. Net als met de gewone Olympische spelen, wordt ook dit evenement eens in de vier jaar georganiseerd.