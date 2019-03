Brand op vakantiepark Dordrecht

In Dordrecht heeft maandagavond laat brand gewoed. De brand brak uit in een aantal units op een vakantiepark aan de Rijksstraatweg.

In de units zat onder meer een soort kantine met keukentje, een opslaghok voor schoonmaakspullen en een ruimte met onderhoudsmateriaal. Omdat het een uitslaande brand was en omdat niet duidelijk was of nog iemand in het pand aanwezig was, werd de brand opgeschaald en kwamen meerdere voertuigen ter plaatse.

De brandweer had het vuur rond 00:15 uur onder controle. Wel is de brandweer nog tot 02:00 uur bezig geweest met nablussen. De units zijn volledig uitgebrand.

Vermoedelijk is de brand begonnen in de keuken, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Wat de exacte oorzaak is geweest, is nog niet duidelijk. Er zijn geen gewonden gevallen.