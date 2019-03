Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Overkapping in Maasdam gaat in vlammen op Foto: Brandweer Maasdam/Puttershoek

Een overkapping in een tuin in Maasdam is maandagavond afgebrand. De brand brak rond 23:00 uur uit aan de Lijster.

De brandweer in Maasdam kon niet voorkomen dat de overkapping in vlammen opging. Rond 23:15 uur was de brand onder controle. Wel is nog een tijd nageblust. Er zijn geen gewonden gevallen.