Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Grote actie tegen spookbewoning: ook inval in Rotterdam Ook in Den Haag zijn invallen gedaan. Foto: Politie

Een pand in Rotterdam wordt dinsdagochtend doorzocht in een groot onderzoek naar spookbewoning. In welke wijk dat gebeurt, is nog niet duidelijk.

De inval maakt onderdeel uit van een grote landelijke actie, waarbij ook het Openbaar Ministerie (OM), FIOD, Belastingdienst en de gemeente betrokken zijn. In de Haagse wijk Ypenburg zijn dinsdagochtend zo'n twintig woningen doorzocht. In het pand zouden mensen verblijven, die zo anoniem mogelijk probeerden te doen én niet stonden ingeschreven bij de gemeente. Daarbij zijn drie mannen opgepakt. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij witwassen. Ook in Rijswijk, Zoetermeer en Nootdorp worden doorzoekingen gedaan. Bij de actie worden ook geld- en drugshonden ingezet. Spookbewoning

Bij spookbewoning schrijven personen zich niet in bij de gemeente of gebruiken zij valse papieren om uit beeld te blijven van de overheid. Ze misbruiken de panden vaak voor criminele doeleinden en slaan er bijvoorbeeld grote partijen contant geld, vuurwapens of drugs in op. Weet u waar inval in Rotterdam is, meldt het via nieuws@rijnmond.nl of app het naar +31 97012113165