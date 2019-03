'Meer hulp en steun voor alleenstaande moeders'

Zo'n honderd alleenstaande moeders gaan dinsdag, op Internationale Vrouwendag, naar het Haagse Binnenhof om een petitie aan te bieden namens 38 duizend lotgenoten. Ze roepen de politiek op om extra in deze ouders en hun kinderen te investeren.

Ook de 27-jarige Priscilla Nicolaas tekende de petitie. "Maar ik kan niet mee demonstreren omdat ik geen oppas voor mijn dochtertje heb," vertelt ze in haar woning in Capelle aan den IJssel, waar ze tijdelijk bij haar zus is ingetrokken.

Ze heeft een dochtertje van 5 jaar van wie de vader niet meer in beeld is. Toen haar dochter twee jaar was, trouwde ze met een nieuwe partner, maar daar is ze na negen maanden weer van gescheiden. "Ik ken alleen maar alleenstaande moeders. Ik ben van Antilliaanse en Surinaamse afkomst en het is absoluut cultureel bepaald. Een vicieuze cirkel, waarin we alleen maar slechte voorbeelden van relaties om ons heen zien."

Langzaam begint daar wel verandering in te komen, zegt Priscilla, "maar zoiets heeft tijd nodig, dat is een soort bewustwordingsproces."

"We hebben een zware tijd achter de rug en ik loop nu als alleenstaande moeder tegen een heleboel problemen aan. Ik moet het helemaal alleen doen, maar heb moeite met het vinden van een huis en werk. Daar zou ik meer hulp en financiële steun bij kunnen gebruiken."

Super singlemom

"Het verhaal van Priscilla is heel herkenbaar", vertelt Eva Brussaard van Stichting Super Singlemom. "We horen het dagelijks. Vrouwen die in een kwetsbare positie zitten, willen hun positie versterken. Maar dat lukt niet."

Omdat de stichting het belangrijk vindt dat ook alleenstaande moeders en hun kinderen een gelukkig en fijn leven hebben, gaan ze dinsdag naar Den Haag.

"Het is nu toch wel erg duidelijk en zichtbaar door cijfers, dat alleenstaande moeders slecht scoren op eenzaamheid, netwerk, armoede en bijstand", zegt Brussaard. "Wij staan, ook vandaag, voor de moeders die het niet redden, maar die ook geen toekomstperspectief meer zien."

Volgens Brussaard is het vooral belangrijk om de positie van de vrouwen te versterken. "Als je de ouders versterkt, zal het ook automatisch beter gaan met de kinderen. Probeer als overheidsinstelling tijd, geld en energie in die ouders te steken."