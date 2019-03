Deel dit artikel:













Gevalletje handrem vergeten in Papendrecht Foto: Gezagvoerder Tjeerd (Rijkswaterstaat) Foto: Gezagvoerder Tjeerd (Rijkswaterstaat)

Een auto in Papendrecht is dinsdagochtend bijna het water ingerold van de Beneden Merwede. De automobilist was vergeten de auto op de handrem te zetten.

De auto rolde daardoor van de dijk af en belandde met de achterwielen in het water, ter hoogte van de Ketelhaven. De wagen werd tegengehouden door de stortstenen die aan de kant liggen. Daardoor bleef het grootste deel van de wagen droog. Een takelbedrijf heeft de auto naar boven getakeld. Daarna is de auto afgevoerd.