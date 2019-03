Geen tijd om te koken? Chefkok uit Rotterdam biedt uitkomst met diepvriesmaaltijden

Een verse maaltijd koken, direct invriezen en vervolgens door de postbode bij mensen thuis laten bezorgen. Dat is wat de Rotterdamse chefkok Marlot de Jonge van Freasy doet. Ze maakt meerdere keren per week allerlei gerechten in haar eigen keuken in Rotterdam-West, speciaal voor de maaltijdbezorging.

"Ik ben zelf echt een gemaksdier. Als ik na een dag in de keuken thuis kwam, wilde ik niet meer koken", legt De Jonge uit. "Ik heb best veel maaltijdservices geprobeerd. Die zijn lekker, maar wat ik erg miste is onder meer een langere houdbaarheid."

De Jonge wilde graag iets voor die momenten waarop ze geen tijd en zin had om te koken. "Dat is het mooie van diepvries: je legt het weg en je hebt er geen omkijken naar, tot je het wil gebruiken."

'De vriezer blaast hard en snel koude lucht over de maaltijden. Daardoor blijft de textuur en smaak behouden' Marlot de Jonge

Dinsdagochtend is ze in haar keuken druk in de weer met het maken van een gevulde vissoep. Na het koken wordt het eten verdeeld in porties voor één persoon en in de shockvriezer gedaan. "Die vriezer blaast hard en snel koude lucht over de maaltijden. Daardoor is het snel bevroren", legt De Jonge uit. "Anders dan met een vriezer die je thuis hebt staan, kunnen er geen grote ijskristallen in het eten ontstaan. Daardoor blijft de textuur en smaak behouden."

Het eten wordt twee dagen in de week verzonden met PostNL naar adressen in heel Nederland. Ook als de maaltijden aankomen bij de klant, is het nog bevroren. Piepschuim en droogijs bieden daarvoor uitkomst.

"We maken eigenlijk een minivriezer onderweg", zegt De Jonge. De maaltijd wordt in een piepschuimdoos gelegd. Daar wordt een schep droogijs bij gedaan, dat een temperatuur van -80 graden heeft als het bevroren is. "De maaltijden blijven daardoor goed en lang koud. En we hebben geen extra verpakkingsmateriaal nodig, omdat dat ijs verdampt in plaats van smelt."

In het assortiment heeft De Jonge naast de vissoep ook andere soepen, verschillende soorten pasta's, risotto en groentegerechten.