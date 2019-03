Justitie eist miljoenen terug van Zuidlandse wietteler

Justitie eist bijna 3,5 miljoen euro terug van een boer uit Zuidland die in zijn schuur jarenlang hennep heeft geteeld. Het gaat om het bedrag dat de 55-jarige Zuidlander met zijn plantage zou hebben verdiend.

Hij zou tussen 2010 en 2017 wiet hebben geteeld in een romneyloods op zijn terrein.

De politie kwam de hennepkwekerij op het spoor toen er eind 2017 brand uitbrak. Na onderzoek bleek dat de wietplantage de oorzaak van de brand te zijn geweest. Daarop is de bewoner van de boerderij opgepakt.

De man moet woensdag verschijnen voor de rechtbank in Dordrecht. Hij moet zich dan niet alleen verantwoorden voor de wietplantage. Hij had ook een geweer in huis, wat door de politie in beslag is genomen.