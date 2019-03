Singer-songwriter Dennis Kolen brengt nieuw album uit

De Rotterdamse singer-songwriter Dennis Kolen gooit het over een andere boeg. Zijn nieuwe album 'Faithful Days' dat vorige week is uitgebracht bevat vooral invloeden van indie-bands in combinatie met klassieke 80's hits. "Dat valt volledig buiten de kaders waar ik normaliter in werk", vertelt Kolen.

Het duurde drie jaar om de plaat te maken. In 2016 kreeg hij wat met een meisje uit Hamburg, dat werkte voor een Duits platenlabel. "We kregen een relatie en zijn samen in de buurt van Hamburg gaan wonen. Zij was heel erg into indie en alternative muziek. Het waren platen waar ik voorheen nog nooit van had gehoord. Maar toen ik het de hele tijd hoorde, werd ik er door geïnspireerd. Toen dacht ik, ik ga ook zo'n plaat maken."

Met een klein tape-recordertje begon hij aan zijn nieuwe uitdaging. "Ik deed eerst alles in demo-vorm. Vervolgens zijn we in Keulen gaan wonen en heb ik het album met twee vrienden in de studio gemaakt."

Kolen maakte eerst voornamelijk muziek met 70's-invloeden. "Muziek is een breed landschap. Je kan doen wat je wil. Ik vond dit heel leuk en inspirerend, want ik stuitte op verrassende dingen. Dat is ook het leuke van deze plaat: het is echt een reis geweest van drie jaar."

De releaseshow van Dennis Kolen is op 24 maart in Waddinxveen, in Theater De Kroon.