Boijmans mag tekeningen Koenigs houden Museum Boijmans van Beuningen

Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam mag enkele oude tekeningen uit de Koenigscollectie houden. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag dinsdag bepaald in hoger beroep.

Erfgenamen van de kunstverzamelaar Franz Koenigs hadden teruggave geëist, omdat ze vinden dat Boijmans de elf tekeningen en elf boeken alleen in bruikleen heeft. Maar het gerechtshof is dat niet met de erfgenamen eens. Ook de rechtbank wees eerder hun claim af. Volgens het Hof staat vast dat Koenigs de stukken in 1940 heeft verkocht aan de bank om een lening af te betalen. De bank verkocht ze weer door aan de Rotterdamse havenbaron Daniël van Beuningen. En daarmee zijn ze eigendom geworden van het museum Boijmans Van Beuningen, zegt het Hof. Buiten de deal Erfgenamen van Franz Koenigs zeggen dat een aantal tekeningen, waaronder werk van Fra Bartolommeo en Albrecht Dürer, buiten de deal is gebleven en dat zij daar nog steeds zelf recht op hebben. Het hof ziet daar geen gronden voor. Er zijn volgens de uitspraak geen aanwijzingen dat Franz Koenigs met de bewuste tekeningen anders is omgesprongen. Bovendien ging Franz Koenigs na de transactie uit 1940 er zelf al vanuit dat hij niet langer de eigenaar van deze tekeningen was.

