Onderzoeksbureau: Gelekt stuk wethouder Visser was niet geheim

De presentatie over het Schiekadeblok die voormalig wethouder Visser naar de pers lekte, was niet geheim en is niet in het college in Rotterdam aan de orde geweest. Dat concludeert het onderzoeksbureau Strated Consulting, dat door het Rotterdamse stadsbestuur is ingeschakeld om onderzoek te doen naar het gelekte document. Het college doet daarom geen aangifte tegen Visser.

De presentatie die hij deelde met de pers is een afwijkende versie van de presentatie die aan de orde is geweest in het college op 23 juni 2009. Er zitten verschillen tussen beide documenten. De informatie die in de presentatie staat kan tien jaar na dato niet als vertrouwelijk of geheim worden geclassificeerd, stelt het onderzoeksbureau, omdat het document niet expliciet geheim is gemaakt.

Ook onderzocht het bureau of het gelekte document de gemeente Rotterdam nog kan schaden. Dat blijkt niet het geval.

Kritisch rapport

Visser deed dit in reactie op een rapport van de Rekenkamer Rotterdam over de aankoop van het Schiekadeblok in 2009. Dat rapport was erg kritisch over de rol van topambtenaar Visser bij het sluiten van de erfpachtconstructie met ontwikkelaar LSI. Visser stapte op toen het lek aan het licht kwam.



Het onderzoeksbureau beveelt het stadsbestuur aan om de werkwijze rond collegepresentaties onder de loep te nemen en te bepalen of alle stukken over het Schiekadeblok bij de rekenkamer bekend zijn. Die aanbevelingen neemt het college over, aangifte doet het college niet.