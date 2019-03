Topdesigner maakt tassen voor Leger des Heils

Het Leger des Heils gaat tassen en sleutelhangers van de Nederlandse designer Omar Munie verkopen. Deze producten zijn niet gemaakt van dure stoffen, maar van oude vrachtwagenzeilen van het Leger des Heils. De tassen en sleutelhangers zijn vanaf dinsdag te koop.

Voor de tassen van Munie wordt normaal gesproken honderden euro's gevraagd, maar de tassen van het Leger des Heils gaan voor 65 euro de deur uit. De sleutelhangers kun je voor 17,50 euro krijgen. De opbrengst gaat naar het hulpaanbod van het Leger des Heils.

De tassen en sleutelhangers zijn verkrijgbaar in alle Reshare Stores van het Leger des Heils in Nederland. In onze regio zijn twee van de tien winkels gevestigd: in Dordrecht en Rotterdam. Dat zijn de enige plekken waar je de tassen en sleutelhangers kunt krijgen, want in de Omar Munie Flagshipstore in Den Haag kun je deze producten niet kopen. De tweedehandskledingwinkelketen van het Leger des Heils verkoopt betaalbare tweedehands en vintage kleding aan een breed publiek.

In 2006 richtte de 33-jarige Munie, die in zijn jeugd met zijn broertjes en zusjes vanuit Somalië naar Nederland vluchtte, zijn eigen modemerk op. Het tassenlabel Omar Munie is uitgegroeid tot één van de bekendste tassenlabels in Nederland.