Heel Maassluis getroffen door grote waterstoring

Maassluis kampt dinsdagmiddag met een waterstoring. In de hele plaats hebben inwoners minder of geen waterdruk, waardoor er amper water uit de kraan komt.

Het probleem is ontstaan in de Frans Halslaan, maar de oorzaak is nog niet bekend. Mogelijk is er sprake van een leidingbreuk. Monteurs van Evides zijn aanwezig om de storing te verhelpen.

Hoe lang het gaat duren voor de problemen opgelost zijn, is nog niet duidelijk. Het kan mogelijk tot 19:00 uur duren, aldus de website Waterstoring.nl.