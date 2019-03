Oppositie Rotterdam laaiend: Wij doen aangifte tegen Visser

De zeven Rotterdamse oppositiepartijen doen gezamenlijk aangifte tegen voormalig wethouder Visser vanwege lekken van een presentatie over het Schiekadeblok.

"Het college heeft zelf geheimhouding op deze stukken gehouden, inclusief Visser", zegt Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam. Het college maakte dinsdag bekend geen aangifte te doen, omdat de gelekte presentatie niet geheim en niet vertrouwelijk is.

"Dat is beschamend", vindt Eerdmans. "Dit is een erg kromme redenering. Het komt niet uit om aangifte tegen een oud-wethouder te doen en dus doet men het niet. Daarom gaan wij als oppositie nu alsnog aangifte doen."

Hij vindt dat het onderzoek niet door een extern onderzoeksbureau gedaan moet worden, zoals nu gedaan is, maar door het OM.

Ook doet de oppositie aangifte tegen raadslid Christine Eskes (CDA), die net als Visser de presentatie aan de pers lekte.