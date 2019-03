Drechttunnel richting Rotterdam dicht na ongeluk met vrachtwagen

Deel dit artikel:













Foto: Politie Drechtsteden-Binnen De file voor de Drechttunnel. Foto: Rijkswaterstaat

De Drechttunnel in de A16 was dinsdagmiddag in beide richtingen afgesloten. In de rechtertunnelbuis richting Rotterdam botste een vrachtwagen tegen de tunnelwand.

De vrachtwagen vervoerde stalen rollen. De truck lekte vloeistof, maar volgens de brandweer ging het niet om een gevaarlijke stof. Omdat ze niet wisten om welke vloeistof het gaat, werd de tunnel in beide richtingen afgesloten.

Door de afsluitingen ontstonden files in beide richtingen. De afsluiting van de Drechttunnel duurde tot 15:00 uur.