Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Blessure Vermeer lijkt mee te vallen: mogelijk zondag inzetbaar Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer. (Foto: ANP)

De blessure van Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer valt mee. ''Hij heeft last van zijn lies. Na die redding in de eerste helft werd het wat stijver, maar we hebben wel goede hoop dat hij zondag weer kan keepen'', laat trainer Giovanni van Bronckhorst weten via de officiële kanalen van Feyenoord.

Vermeer moest afgelopen zondag het veld vroegtijdig verlaten in de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen FC Emmen. Derde doelman Joris Delle keepte het restant van dat duel in De Kuip. Feyenoord trainde dinsdag openbaar richting de uitwedstrijd tegen Vitesse, van aankomende zondag. Tonny Vilhena, Eric Botteghin en Sven van Beek trainden apart van de groep binnen. Vermeer liet zich nog niet zien op het trainingsveld. Feyenoord speelt zondag om 14.30 uur de uitwedstrijd in Arnhem tegen Vitesse. Dat duel staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot en is uiteraard volledig live te volgen op Radio Rijnmond.