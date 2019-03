Ex-vriend vermoorde Graciëla krijgt tien jaar cel en tbs

Graciëla werd in september 2017 dood gevonden in de Vlaardingse Krabbeplas.

De rechter heeft Schiedammer Gilroy de J. veroordeeld voor de moord op zijn ex-vriendin Graciëla Rodrigues. Hij krijgt tien jaar cel en tbs. Dat is lager dan de veertien jaar cel en tbs die justitie had geëist.

Graciëla werd in september 2017 met zestien messteken om het leven gebracht en in de Vlaardingse Krabbeplas achtergelaten. De verdachte zei dat Graciëla als eerste had gestoken en dat hij het mes had afgepakt. Maar de rechter gelooft niets van dat verhaal.

Volgens de rechter had De J. al langer het plan zijn ex-vriendin te doden. Hij uitte doodsbedreigingen en het slachtoffer had ook aangegeven dat zij heel bang voor hem was. De rechter rekent het hem ook aan dat hij sporen heeft uitgewist.