Ontruiming GGZ-instelling na korte brand Foto: Media TV

In het pand van GGZ Delfland in Berkel en Rodenrijs heeft dinsdagmiddag korte tijd brand gewoed. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio hebben medewerkers van de instelling de brand geblust voordat de brandweer arriveerde. Het pand is uit voorzorg even ontruimd geweest.

Drie medewerkers en één cliënt zijn door het ambulancepersoneel nagekeken, omdat ze rook hadden binnengekregen. Bewoners van het pand en overige cliënten zijn opgevangen op een andere afdeling van de GGZ-instelling. Het vuur is ontstaan op een kamer van de instelling aan de IJsselstraat.