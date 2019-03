Drugscontrole op twee middelbare scholen

Op twee locaties van het CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland heeft de politie dinsdag drugscontroles uitgevoerd. Politie Hoeksche Waard meldt op Facebook dat diverse personen 'eruit zijn gepikt'. Aanhoudingen zijn niet verricht.

Zo is er door een politiehond een hoeveelheid hasj gevonden, die verstopt was in een verwarmingsplaat. Ook troffen agenten in kluisjes drank en illegale handel in sigaretten aan. Ondanks dat er geen aanhoudingen zijn verricht, zijn er wel diverse zorgformulieren opgemaakt.

Het onderzoek naar de sigarettenhandel wordt overgedragen aan de belastingdienst.