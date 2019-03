Leerlingen Rotterdam-Zuid lopen achterstand in

Kinderen in Rotterdam-Zuid doen het steeds beter op de basisschool. Maar op de middelbare school zakken ze vaak terug. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid.

De gemiddelde Cito-scores zijn de afgelopen jaren iets gestegen, maar liggen nog altijd onder het gemiddelde van de drie grote steden.

Voor de centrale eindtoets, de voormalige Cito-toets, kunnen leerlingen een score tussen de 501 en 550 halen. In zeven jaar tijd nam de score van de Rotterdamse kinderen toe met ruim drie punten. In andere steden was dat maar een half punt.

Ondanks de verbetering is de gemiddelde eindtoetsscore van leerlingen in de grote steden nog altijd 1,9 punt hoger dan de score van leerlingen in Rotterdam-Zuid, namelijk 534,4.

Afstroom

Eenmaal op het middelbaar onderwijs komen Rotterdamse leerlingen er vaak achter dat het eindadvies van de basisschool toch te hoog gegrepen is. Het gaat om 23,6 procent van de leerlingen op Zuid, ten opzichte van 14 procent van de leerlingen in de andere grote steden.

Maandag werd bekend dat het Vreewijk Lyceum op Zuid maatregelen neemt om wat te doen aan de slechte eindresultaten van de leerlingen. Vorig jaar bleek dat 46 procent van de atheneumleerlingen en 37 procent van de havo-leerlingen van het Vreewijk Lyceum was gezakt.