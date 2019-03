Rekenkamer: Vrijwel geen nieuwe stukken opgedoken in Stadsarchief

Paul Hofstra van de Rekenkamer Rotterdam heeft in het Stadsarchief vrijwel geen nieuwe documenten gevonden over het Schiekadeblok. Uit onderzoek naar het lekken van een presentatie door oud-wethouder Visser bleek dat vijf archiefdozen met documenten niet aan de Rekenkamer was verstrekt. “Meer dan 95 procent hadden we al”, zegt Hofstra.

Toen Hofstra hoorde dat niet alle stukken over het Schiekadeblok aan de Rekenkamer waren verstrekt is hij direct naar het Stadsarchief gegaan om de stukken te bekijken. “We hebben met drie medewerkers alle vijf dozen doorgespit. Meer dan 95 procent hadden we al en de stukken die we niet hadden ondersteunen de conclusies van ons rapport over het Schiekadeblok.”

In dat rapport kwam kreeg vooral Adriaan Visser in zijn rol als topambtenaar veel kritiek. Hij zou bij het sluiten van de deal rond de aankoop van het Schiekadeblok in 2009 solistisch hebben gehandeld en informatie van ambtenaren niet hebben doorgegeven aan het college. Naar nu blijkt zijn voor dat onderzoek niet alle documenten door de gemeente aan de Rekenkamer verstrekt.

De gelekte presentatie was niet in het bezit van de Rekenkamer en troffen de onderzoekers aan in een van de vijf dozen uit het persoonlijk archief van oud-topambtenaar Carl Berg. “Wij hebben meermaals om alle stukken gevraagd. Dat we die niet allemaal gekregen hebben is niet goed. Blijkbaar waren ze vergeten die aan de Rekenkamer te geven. Dat is niet goed, maar ik ga uit van een vergissing”, zegt Hofstra nu.

De onderzoekers concludeerden dat de door Visser gelekte presentatie aan de pers niet geheim of vertrouwelijk was. Om die reden doet het college geen aangifte tegen Visser. Ook is de informatie uit de presentatie niet schadelijk voor de gemeente, omdat het verouderde informatie is.

Op basis van datzelfde argument overweegt Hofstra nu een feitenreconstructie van de Rekenkamer alsnog openbaar te maken. Die is nu nog geheim. “Die reconstructie is veel gedetailleerder dan het openbare rapport. Door al het gedoe met geheimhouding is het rapport een wat gemankeerd stuk geworden. Die reconstructie leest als een trein. Ik ga onderzoeken of ik die alsnog openbaar kan maken.”