Supporters Feyenoord gematigd positief over Stam: 'Mentaliteit hoort bij club, maar blijft afwachten'

Maandag werd bekend dat Jaap Stam op dit moment de voornaamste kandidaat is om Giovanni van Bronckhorst op te volgen bij Feyenoord. Tijdens de openbare training op 1908 van dinsdag, reageren Feyenoord-supporters gematigd positief rondom de geruchten over de huidige trainer van PEC Zwolle.

"In Engeland heeft hij het goed gedaan en bij PEC gaat het nu ook wel redelijk, maar het blijft afwachten", meldt een van de aanwezige supporters. "Hij heeft nog weinig ervaring, maar wat moeten we anders? Feyenoord heeft geen geld voor een sterrencoach, dus me moeten het toch in de Eredivisie zoeken", vertelt een ander.

Supporters zien in Stam ook iemand die de juiste mentaliteit op Feyenoord over kan brengen. "Het hoort bij deze club, de passie en strijd die Jaap Stam altijd leverde als speler."

