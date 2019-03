Deel dit artikel:













Mensenhandelaar aangehouden in Hoek van Holland

In Hoek van Holland is vorige week woensdag een Roemeen aangehouden. Een agent zag in zijn vrije tijd de 39-jarige man op de Prins Hendrikweg in de bosjes rommelen, iets opgraven en in zijn binnenzak stoppen, waarna zijn collega's de man in zijn vrachtwagen op het Brinkplein aanspraken.

De Roemeen kon geen verklaring geven over het bedrag en waarom dat zo verpakt en verstopt was. Hij had namelijk 8500 Engelse ponden op zak. Vanwege het bedrag en de onduidelijkheden werd de man aangehouden op verdenking van witwassen. Bovendien zaten in de cabine van de vrachtwagen twee Aziatische dames. Zij hadden geen papieren op zak. De chauffeur is daarom ook aangehouden voor mensenhandel. De vrouwen hebben asiel aangevraagd en de Roemeen is dinsdag voorgeleid. De man is vervolgens in bewaring gesteld.