Omwonenden verzetten zich tegen Hellevoetse 'patatweg' Camping De Brongaard die mogelijk ook wordt geraakt door de 'patatweg'. (streetview)

Het waren strijdvaardige geluiden die maandagavond klonken in het gebouw van Droogdok Jan Blanken in Hellevoetsluis. De ruim dertig genodigden uit de polder tussen Hellevoetsluis en Oudenhoorn spraken in een besloten bijeenkomst met de gemeente over de toekomstplannen in hun omgeving. Maar de standpunten veranderden niet.

''Positieve geluiden zijn er niet geweest," vertelde boer Arie Vaandrager na afloop. "Wij willen die weg niet." Die weg is de 'patatweg'. Dat is de naam voor de weg die het bedrijf Farm Frites moet ontsluiten. Nu nog rijden de vrachtwagens naar het bedrijf door de wijken van Hellevoetsluis. De gemeente wil de verkeersdruk verminderen. "Die vrachtwagens rijden door wijken met kinderen die naar school en verenigingen fietsen. Er is gelukkig in al die jaren geen ongeluk gebeurd. Maar je moet er wel op anticiperen," legde wethouder Aart Jan Spoon uit. Het alternatief, blijkt uit tekeningen , gaat door de polder tussen Oudenhoorn en Hellevoetsluis. Groene weidegebieden van boer Vaandrager. En ook het terrein van naturistencamping de Brongaard blijft niet gespaard. "Wij hebben zelf achter de informatie van de gemeente moeten aanhollen,'' zei Robert Hommen van de Brongaard. ''Wij zijn een onderneming met 180 mensen. Voor ons is die weg geen optie.'' Zijn land verkopen aan de gemeente Hellevoetsluis of Farm Frites is voor Arie Vaandrager geen optie. Wethouder Spoon bracht met de top van het aardappelbedrijf al een bezoek. ''Maar die weg werd niet als een voorstel gebracht: het was een mededeling. Die weg is voor mijn bedrijf de doodsteek.'' Huiswerk

Spoon weet dat hij na maandagavond nog veel huiswerk heeft te doen. "Wij zullen met antwoorden op de vragen moeten komen. Ik hoop dat er uiteindelijk een weg komt waar niet alle Hellevoeters blij mee zijn, maar die ze wel kunnen accepteren.'' Woensdagavond is om 19:30 uur een open inloopavond voor inwoners van Oudenhoorn en Hellevoetsluis. Ruim 150 belangstellenden hebben zich reeds aangemeld.