Zwijndrechtse wethouder past voor veertig dagen alcohol

Wethouder Jolande de Witte in Zwijndrecht, die past er voor. De komende veertig dagen zegt ze "Ik Pas" op elk alcoholisch drankje dat haar wordt aangeboden.De Witte sluit aan bij de landelijke actie Ik Pas waarbij deelnemers veertig dagen géén alcohol drinken.

De Zwijndrechtse wethouder heeft vorige jaar ook al meegedaan met een soortgelijke actie, toen ging het om ‘30 dagen zonder alcohol’

“Het is voor mij moeilijke opgave, ik drink niet zo veel maar je moet er wel opletten> Er wordt je wel regelmatig een drankje aangeboden en dan zegt je ook bewust nee. Pas dan valt het je op hoe vaak het je aangeboden krijgt.”

De gemeente Zwijndrecht steunt die actie “Wij willen een gezonde leefstijl bevorderen voor onze inwoners. We willen het gesprek erover aan gaan. Niet zo van: het mag niet, maar ga er bewust mee om."

"De bekendheid van deze landelijke actie maakt het voor ons ook gemakkelijker dit onder de aandacht van onze inwoners te brengen. Vanuit de gemeente zijn er ook mensen die hier aan meedoen waaronder ook enkele raadsleden. Het blijft een vrije keus maar we proberen zoveel mogelijk mensen te verleiden hieraan mee doen.”

Deelnemers aan “Ik Pas” kunnen laten zien dat ze meer doen door een blauw bandje om hum pols dragen met de tekst “Ik Pas.”

“Het is geen charmant bandje maar het is wel leuk want het valt op door de kleur en het lokt een gesprek uit, met name jongeren valt het op en vragen er naar. Elke aandacht die er aan besteed wordt vind ik positief. Met name voor jongeren vind ik het van belang dat ze er bij stil staan. Om het vaak voor de hand ligt en stoer lijkt om mee te drinken. Nee zeggen kan ook en dan je het ook leuk hebben met elkaar. Daarover ga ik graag het gesprek aan."