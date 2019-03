Deel dit artikel:













SP wil opheldering over behandeling huurders Foto: Streetview

Bewoners van de Jan Evertsenplaats in Rotterdam hebben last van renovaties. Er is fijnstof, asbest en de bouwvakkers komen in huis.

Als bewoners het er niet mee eens zijn, dan zouden woningbouwcorporatie als Vestia dreigen met rechtszaken. Dat meldt de Rotterdams SP-fractie. "Vaak betreft het ook mensen die zich geen alternatief kunnen veroorloven en machteloos schade krijgen berokkend. Een renovatie weigeren blijkt onmogelijk en de negatieve gevolgen ervan zijn dus niet te vermijden", aldus de SP. De partij heeft schriftelijke vragen over gesteld aan het Rotterdamse stadsbestuur.