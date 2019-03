Alleenstaande moeder: 'Ik hou maar 23 euro in de week over'

Honderden alleenstaande moeders voerden dinsdag actie op het Binnenhof in Den Haag. Ze willen dat de politiek meer investeert in deze ouders en hun kinderen. 38 duizend moeders zitten in deze moeilijke situatie.

"Het is voor vrouwen met een partner al haast niet te doen om voor inkomen en werk te zorgen. Maar als je dat in je eentje moet doen, dan is dat echt heel moeilijk", zegt een demonstrant. "Het gaat niet om hulp, maar om een beter leven. Zo willen de vrouwen dat bijvoorbeeld de kinderopvang betaalbaar of gratis is.

Sommige gevallen zijn schrijnend. Een vrouw op het Binnenhof heeft geen bijstandsuitkering, maar een ziektewetuitkering. "Ik hou maar 23 euro in de week over om van te eten, drinken en dergelijke. Daar kun je helemaal niets van doen."

De vrouwen dienden op het Binnenhof een petitie in. "We krijgen in ieder geval aandacht, want ik denk dat over sommige dingen nog niet gedacht is", aldus een vrouw. "De groep van alleenstaande ouders staan niet op de agenda van politieke partijen. We zijn toch een grote groep?"