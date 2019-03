Regisseur The Passion: Ik werd gelijk verliefd op Dordrecht

'Een waanzinnig mooie stad.' Zo noemt David Grifhorst Dordrecht. Hij is als regisseur belast met de schone taak om Dordrecht mooi in beeld te brengen tijdens de live-uitzending van The Passion. Dinsdag waren er vooropnamen en een persmoment in Sportboulevard Dordrecht.

Grifhorst was naar eigen zeggen gelijk verliefd op de stad. 'Vorig jaar waren we in de Bijlmer wat heel industrieel was en goed leende voor bijvoorbeeld hiphop. Nu zitten we in historisch Dordrecht wat heel pittoresk is en dat zie je terug in de show.'

Als regisseur heeft Grifhorst invloed in de locaties die de The Passion in de stad aandoet. Maar de exacte route blijft tot het laatste moment geheim. Hij deelt wel zijn mening dat de spoorbrug een mooie filmische plek is in de stad.

Eerder op de dag werd bekend dat onder andere presentator Ron Boszhard in de huid kruipt van een van de twaalf discipelen. Jezus wordt vertolkt door Edwin Jonker en Edsila Rombley speelt Maria.

The Passion wordt donderdag 18 april uitgezonden op NPO1.