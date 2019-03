Deel dit artikel:













Onderzoek naar gevolgen giftige verf op Van Brienenoordbrug

Rijkswaterstaat onderzoekt of de werkzaamheden aan de Van Brienenoordbrug langer gaan duren na de vondst van het giftige chroom 6 in de verf op de bogen. Het spul is gevonden in verf op de westboog en zit mogelijk ook op de oostboog. Dat laatste wordt nog onderzocht.

Volgens Rijkswaterstaat is het niet duidelijk of dat invloed heeft op de renovatie van de brug. Volgens de voorlopige planning beginnen de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2020. In het vierde kwartaal van 2021 moet het werk klaar zijn. "Werkzaamheden waarbij zware metalen (zoals chroom-6) vrij kunnen komen, worden altijd uitgevoerd in een afgesloten werktent en met persoonlijke beschermingsmiddelen", meldt Rijkswaterstaat na vragen van RTV Rijnmond.



"Op dit moment onderzoekt Rijkswaterstaat met andere organisaties welke methodieken effectief en efficiënt kunnen worden toegepast voor het verwijderen van verflagen met chroom-6. Rijkswaterstaat benadrukt dat er bij de planning van de werkzaamheden veel aandacht uitgaat naar veilig kunnen werken. "De veiligheid van onze eigen werknemers, maar ook de veiligheid van de werknemers van de opdrachtnemer en derden moet hierbij te allen tijde gegarandeerd zijn."