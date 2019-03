Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Evacuatie trein na aanrijding bij Schiedam

Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft is dinsdag rond 20:00 uur gedeeltelijk stilgelegd na een aanrijding. Ter hoogte van de Kandelaarweg in Schiedam is iemand aangereden en overleden.

In de betrokken trein zitten volgens de veiligheidsregio tweehonderd passagiers. Een andere trein komt langszij te staan, waar de passagiers met loopbruggen kunnen overstappen. Spoorbeheerder Prorail denkt dat de problemen op het spoor tot het einde van de avond voortduren. Er moet schoongemaakt worden en onderzoek verricht.