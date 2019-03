Politieactie: aanhoudingen en miljoenenvondst

Bij een grote politieactie naar zogenoemde spookbewoning zijn dinsdag in Zuid-Holland 35 locaties doorzocht en achttien mensen aangehouden. Ook in Rotterdam werd een pand door de politie binnengevallen.

In verschillende woningen in de Haagse wijk Ypenburg werden onder meer miljoenen euro's aan contant geld, vijf vuurwapens, verdovende middelen en veertien auto's in beslag genomen.

De actie van politie en overheidsdiensten, zoals het Openbaar Ministerie (OM), de FIOD, de Belastingdienst en de gemeente Den Haag, begon dinsdag in alle vroegte. Daaraan deden tientallen politiemensen en een reeks arrestatieteams mee.

In Ypenburg blijken in enkele appartementencomplexen mensen te wonen die volgens de politie wegens vermeende criminele activiteiten buiten beeld willen blijven.

De doorzoekingen waren op locaties in Ypenburg, Rijswijk, Zoetermeer, Nootdorp en het pand op een verder onbekende locatie in Rotterdam. De hoofdverdachte in het onderzoek is een 43-jarige man uit Nootdorp. Hij en twee andere verdachten, een 36-jarige Rijswijker en een 57-jarige Zoetermeerder, zouden verhuurbemiddelaars zijn die de woningen regelden voor de bewoners. Omdat in veel gevallen bij de gemeente niemand in de woningen stond ingeschreven, konden die daardoor ongestoord hun gang gaan.

In vermoedelijk 27 spookwoningen hield de politie nog eens vijftien verdachten aan. Ze werden aangehouden wegens de vondst van grote bedragen contant geld, wapens, verdovende middelen, dure horloges en merkkleding. Bij de actie zijn geld- en drugshonden ingezet. Een van de woningen is door de gemeente direct gesloten wegens drugshandel.