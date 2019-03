Dordtenaar Piet Sleeking herstelt van hartoperatie

Het gaat weer wat beter met de Dordtse politicus Piet Sleeking. Hij is herstellende van een hartoperatie, die hij twee weken geleden onderging.

"De operatie aan mijn hart is intussen al weer twee weken geleden. Het herstel verloopt goed maar volledige revalidatie zal nog wel geruime tijd vragen. Nogmaals iedereen bedankt voor alle goede wensen, kaarten & bloemen", twittert Sleeking.

Sleeking van Beter voor Dordt ging een maand geleden met ziekteverlof. Zijn taken worden sindsdien overgenomen door Rinette Reynvaan. Zij was eerder acht jaar wethouder in Dordrecht.