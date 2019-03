'Zeker duizend graven op islamitische begraafplaats Rotterdam'

De plannen voor een islamitische begraafplaats worden steeds concreter. Er is een stuk grond nodig in Rotterdam voor duizend tot tweeduizend graven. Daarmee zou een Rotterdamse islamitische begraafplaats enkele tientallen jaren vooruit kunnen.

"We hebben geschat dat we tussen de 10.000 en 20.000 vierkante meter grond nodig hebben. Dat is ongeveer voor duizend graven. Dat zou een hele goede start zijn om mee te beginnen", zegt Bas van Noppen is burgerraadslid voor NIDA.

De initiatiefgroep voor een Rotterdamse islamitische begraafplaats doet de aanbevelingen in een startdocument dat binnenkort wordt aangeboden aan wethouder Bert Wijbenga van Buitenruimte.

Bas van Noppen is burgerraadslid voor NIDA, de partij die samen met PvdA en moslimkoepelorganisatie SPIOR ideeën over een islamitische begraafplaats heeft uitgewerkt.

De behoeft is groot vertelt Van Noppen: "We zijn Rotterdammers, velen van ons zijn hier geboren. Het begraven in Rotterdam hoort ook bij het leven in Rotterdam. In een online-onderzoek dat we hebben gehouden blijkt dat 93% van de ondervraagden in Rotterdam begraven worden als er een islamitische begraafplaats is."

Van Noppen weet wat er minimaal verder nodig is op de Rotterdamse islamitische begraafplaats. "De ideale setting is dat er aula is om afscheid te nemen maar ook een wasruimte waar overledenen gewassen kunnen worden."

Het wordt een algemene begraafplaats die is bedoeld voor alle moslims. "Iedereen die zich moslim noemt, is welkom."



De voornaamste reden dat er behoefte is aan een aparte islamitische begraafplaats is het feit dat de reguliere begraafplaatsen de graven na 15 of 30 jaar ruimen. Daardoor is er geen sprake van eeuwig durende grafrust, een vereiste bij islamistisch begraven. Daardoor lopen de kosten per graf op tot 8500 euro per graf.

Grote vraag is de plek waar de Rotterdamse islamitische begraafplaats moet komen. Daarover laat de initiatiefgroep zich niet uit, vertelt NIDA raadslid Van Noppen.

"Een specifieke plek in Rotterdam waar de begraafplaats moet komen hebben we niet. Dat is ook niet zo belangrijk als het maar goed bereikbaar is en niet op een rare plaats.

Over de plek gaan we graag met de gemeente in gesprek. De gemeente hebben we natuurlijk nodig als het gaat om een bestemmingsplan."

Dit jaar is een belangrijk jaar voor de realisatie van de begraafplaats, denkt Van Noppen. "We willen nu echt het overleg met de wethouder hierover starten. We zullen het startdocument aan hem aanbieden. We willen samen met hem optrekken om te kijken waar de gemeente ons kan helpen om te zoeken naar een plek, een bestemmingsplan en dergelijke. De gemeente is ook zelf al bezig om te kijken wat de behoefte is aan begraven in deze multiculturele samenleving."