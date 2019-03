Feyenoord bevestigt: Jaap Stam is de nieuwe trainer

Jaap Stam is definitief de nieuwe trainer van Feyenoord. Dat heeft de club woensdag bevestigd. De huidige trainer van PEC Zwolle tekent in Rotterdam een contract voor twee jaar, tot de zomer van 2021. Daarmee wordt Stam vanaf komende zomer de opvolger van Giovanni van Bronckhorst, die in januari bekend maakte te stoppen bij Feyenoord.

Said Bakkati, op dit moment assistent van Stam bij PEC, gaat mee naar De Kuip. Stam hecht er waarde aan om ook bij Feyenoord te kunnen rekenen op een assistent die reeds bekend is met zijn werkwijze, meldt De Stentor. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor Jean-Paul van Gastel en Danny Landzaat.

Stam was pas sinds eind december van vorig jaar trainer van PEC Zwolle. Hij werkte van 2016 tot 2018 bij het Engelse Reading en had daarvoor Jong Ajax onder zijn hoede. De voormalig verdediger heeft geen verleden bij Feyenoord. Hij speelde in het verleden in eigen land voor Ajax, PSV, Willem II, Cambuur en FC Zwolle. In het buitenland stond hij onder contract bij Manchester United, Lazio en AC Milan. Bovendien speelde hij 66 interlands.

Ambitie

"Voor elke ambitieuze trainer geldt dat als de kans zich voordoet om bij een club als Feyenoord te gaan werken, je daar heel serieus over gaat nadenken", vertelt Stam via de officiële kanalen van de Rotterdammers. "Na goede en open gesprekken met Martin van Geel over de mogelijkheden en onmogelijkheden bij Feyenoord, kwam ik er snel achter dat ik vol voor deze kans wil gaan. Ik ben PEC Zwolle dankbaar voor het feit dat zij begrip hebben voor mijn ambities en er snel zijn uitgekomen met Feyenoord."

"We kennen elkaar al heel lang, dus we weten bij Feyenoord wat voor iemand we binnen halen", vult technisch directeur Martin van Geel aan. "Jaap is een indrukwekkende verschijning. Met hem komt er straks letterlijk en figuurlijk echt iemand binnen. Jaap is een realist met een duidelijke visie en met een zeer indrukwekkende staat van dienst als speler en de nodige ervaring als trainer."