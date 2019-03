Deel dit artikel:













'Jaap Stam wordt nieuwe trainer Feyenoord' Jaap Stam wordt de nieuwe trainer van Feyenoord

Jaap Stam is de nieuwe trainer van Feyenoord melden diverse media. De huidige trainer van PEC-Zwolle tekent in Rotterdam een contract tot de zomer van 2021. Daarmee wordt Stam de opvolger van Giovanni van Bronckhorst, die in januari bekend maakte te stoppen bij Feyenoord.

Het is nog niet bekend hoeveel geld er gemoeid is met de overstap van de 67-voudig international. De 46-jarige oefenmeester heeft namelijk nog een doorlopend contract tot de zomer van 2020 in Zwolle.