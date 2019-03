Rotterdamse percussionist over Braziliaans carnaval: 'Een eer om op zo'n kar te spelen'

Het was een drukke week met weinig slaap voor de Rotterdamse percussionist Steven Brezet. De afgelopen dagen speelde hij op het Braziliaans Carnaval in Salvador: een evenement dat een miljoenenpubliek trekt.

De Rotterdammer is op uitnodiging van een aantal grote Braziliaanse artiesten aanwezig bij het carnaval. Elke artiest staat op een eigen truck en maakt muziek.

De wagens leggen vervolgens een route af langs het strand van Salvador, vergezeld door een grote mensenmassa die achter de trucks aanlopen.



"Er zijn eigenlijk heel weinig buitenlanders die dit hebben gedaan", zegt Brezet. "Voor zover ik weet, niet één zelfs. Als je dan wel door die artiesten wordt uitgenodigd om op zo'n kar te spelen, is dat een eer."

Het carnaval trekt niet alleen inwoners van Salvador. "Het staat bekend als het grootste feest van de wereld", zegt de Rotterdammer. "Speciaal voor deze 5/6 dagen komen mensen vanuit de hele wereld naar Salvador."

Of dit het meest toffe is wat hij ooit heeft meegemaakt? "Honderd procent", reageert hij enthousiast. "Het gevoel dat je hebt als je op zo'n kar staat en over de menige uitkijkt... Je speelt mee en maakt onderdeel uit van die energie. Dat is heel mooi."