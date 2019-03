Auto's gaan in vlammen op in Zwijndrecht en Hardinxveld

In Zwijndrecht is in de nacht van dinsdag op woensdag een auto uitgebrand. Ook in Hardinxveld-Giessendam ging een wagen in vlammen op.

Omwonenden van het IJsvogelplein in Zwijndrecht hoorden rond 02:15 uur een harde klap. Daarna kwamen er vlammen uit de auto. Om 02:30 uur was de brand uit. Wat de oorzaak is geweest van de brand, is nog niet duidelijk. De zaak is overgedragen aan de politie.

De brandweer in Hardinxveld-Giessendam werd opgeroepen voor een brand in de Nassaustraat. De auto die daar geparkeerd stond ging volledig in vlammen op. De wagen is daarna overgedragen aan de politie. Ook bij deze brand is nog niet duidelijk wat de oorzaak is geweest.