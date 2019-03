Dunkin' komt met donuts naar Rotterdam

Donutliefhebbers in Rotterdam kunnen hun hart ophalen. Koffie- en donutketen Dunkin', vooral bekend met de voormalige naam Dunkin' Donuts, opent volgende maand twee vestigingen in de stad.

Het eerste filiaal opent op 17 april in de Koopgoot. Op de Lijnbaan opent diezelfde dag ook een pop-upstore die daar minimaal een jaar blijft zitten. De eerste honderd klanten in de Koopgoot krijgen een jaar lang gratis donuts.

De van oorsprong Amerikaanse keten heeft meer dan twaalfduizend vestigingen in 45 landen. Met de twee vestigingen in Rotterdam erbij, telt de keten in totaal 22 vestigingen in Nederland.