Verborgen plek in Rotterdam: Hindoestaanse tempel

In de Nozemanstraat in Rotterdam staat een verborgen pareltje: een Hindoestaanse tempel. Vrijwilliger Prem Harinarain kreeg onlangs de Erasmusspeld voor zijn inzet en zorg voor leden van de tempel.

"Sommigen zouden niet zeggen dat hier al 39 jaar een Hindoetempel staat", vertelt Harinarain. Zijn ouders startten de tempel in 1980. "Mijn ouders zijn altijd heel religieus geweest. Eerst heeft mijn vader iedereen in zalen bij elkaar gebracht. Bijvoorbeeld in Kralingen of op de Eerste Middellandstraat. Toen kreeg hij de mogelijkheid om in een kelder een tempel te creëren."

Samen met zijn broer en zus nam Harinarain, die in het dagelijks leven RET-buschauffeur is, de tempel van zijn ouders over. Buiten sieren Hindoestaanse vlaggetjes de gevel van het pand. Binnen rookt wierook. "Dat brengt je tot rust", legt Harinarain uit.

Thuisbezoekjes

Zondagochtend zijn er reguliere diensten. "En op dinsdagavond hebben we onze clubavond. Dan komen we bij elkaar om te discussiëren en geschriften te lezen."

Wanneer bezoekers te oud zijn om langs te komen, organiseert Harinarain thuisbezoekjes. "Als daar behoefte aan is doen we dat. Wat we dan zeggen is heel persoonlijk en loopt erg uiteen. Iemand kan geestelijke problemen hebben, of privé. Dat proberen we dan samen met een priester op te lossen."

Vrouwen staan op voetstuk

Harinarain legt uit dat de vrouwen in het Hindoestaanse geloof op een hoog voetstuk staan. "En dus ook de godinnen", refereert hij aan de vrouwelijke beeldjes die in de tempel te zien zijn.

Zelf is Harinarain ook op een voetstuk gezet. Hij kreeg de Erasmusspeld vanwege zijn onbaatzuchtige dienstbaarheid in de tempel. "U zet zich belangeloos in voor iedereen die de tempel betreedt en maakt daarbij geen onderscheid in achtergrond of geslacht", liet de Rotterdamse wethouder Michiel Grauss weten in een verklaring. "De Hindoestaanse gemeenschap noemt uw onbaatzuchtige dienstbaarheid – de sewa – een voorbeeld voor ons allen. Daar sluit ik mij van harte bij aan."