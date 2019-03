Deel dit artikel:













Opgestapte wethouder Visser: 'Uitkomst onderzoek legt vinger op zere plek' Foto: ANP / Marco de Swart

De opgestapte wethouder Adriaan Visser van Rotterdam vindt dat er voorbarig gehandeld is door alle betrokkenen in de Schiekadeblok-zaak. Hij vertrok begin februari, nadat hij een document over het Schiekadeblok aan de media had 'gelekt'. Het is voor het eerst dat de voormalig wethouder reageert nadat hij opstapte.

Het document, een verkorte versie van een powerpointpresentatie die Visser in 2009 in het Rotterdams college gaf over het Schiekadeblok, verstuurde hij eind januari naar de media. "Om een eenzijdige voorstelling van zaken in de media te nuanceren en zo recht te doen aan de feiten", legt hij uit. Dat werd in eerste instantie gezien als lekken, maar dinsdag werd uit onafhankelijk onderzoek duidelijk dat het stuk helemaal niet geheim was. Volgens zowel Visser als de onderzoekers was de inhoud destijds vertrouwelijk, maar bevat het nu geen gevoelige informatie meer.

Lees ook: Onderzoeksbureau: Gelekt stuk wethouder Visser was niet geheim "Deze uitkomst bevestigt niet alleen mijn inzicht en overtuiging, maar legt ook de vinger op de zere plek van voorbarig handelen van alle betrokkenen", zegt Visser. "Alle betrokkenen hadden langer stil moeten staan bij wat er precies speelde, hadden oordelen moeten uitstellen en conclusies niet te snel moeten trekken." Visser wenst verder zijn opvolger Arjan van Gils veel succes. Van Gils wordt donderdag geïnstalleerd. Aangifte Het Rotterdams college ziet af van aangifte tegen de voormalig wethouder, nu uit het onderzoek is gebleken dat het document niet geheim was. De zeven oppositiepartijen denken daar echter anders over en gaan gezamenlijk aangifte doen tegen Visser. "Het college heeft zelf geheimhouding op deze stukken gehouden, inclusief Visser", zei Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam dinsdag. Ook doet de oppositie aangifte tegen raadslid Christine Eskes (CDA), die net als Visser de presentatie aan de pers lekte.

