Verkeerschaos in Rotterdam-Ommoord door afsluiting rotonde

De rotonde in Rotterdam-Ommoord

Files, toeterende automobilisten en zelfs vechtpartijen. Sinds vorige week is de rotonde tussen de President Rooseveltweg, Martin Luther Kingweg en Barbarakruid in Rotterdam-Ommoord afgesloten vanwege werkzaamheden. En dat gaat in de spits gepaard met veel chaos, zegt Leefbaar-raadslid Benvenido van Schaik.

"Het is één groot drama", zegt Van Schaik. "Er zijn nu drie toegangswegen in Rotterdam-Oost afgesloten, waardoor het een gigantisch probleem is om Oost uit te komen. Er komen veel boze reacties van mensen uit Ommoord."

De rotonde wordt de komende weken zo aangepast, dat deze veiliger wordt voor fietsers. Ook moet het verkeer na de werkzaamheden beter doorstromen op die route. De afsluiting duurt nog tot 25 maart. Dat is veel te lang, vindt Van Schaik.

Doorwerken

"Als je de weekenden door zou werken, scheelt het al acht dagen en duren de werkzaamheden nog maar drie weken in plaats van vier", zegt Van Schaik. "En als ze dan ook nog eens 's avonds om 21:00 uur stoppen in plaats van om 16:00 uur, is het nog maar twee weken."

Een woordvoerder van Gemeente Rotterdam legt uit dat de werkzaamheden door technische redenen niet langer door kunnen gaan dan de huidige werktijden. "Er wordt gewerkt met beton en asfaltlagen. Dat moet ook uitharden en dat heeft tijd nodig." Ook spelen arbo-technische eisen en geluidsoverlast voor omwonenden een rol.

Vechtpartij

Volgens het Leefbaar-raadslid gaan mensen ver om de wijk uit te komen. "Mensen gaan elk muizengaatje gebruiken. Ze gaan tegen het verkeer in. Op het Barbarakruid is zelfs al twee keer een vechtpartij ontstaan", zegt Van Schaik. Daarnaast kloppen volgens hem de borden niet die de omleidingsroute aangeven, wat leidt tot nog meer problemen.

Ook voor het winkelcentrum in Ommoord zijn de werkzaamheden volgens hem een breekpunt. "Dat draait verlies, omdat het winkelcentrum door de afsluiting totaal niet bereikbaar is."

Van Schaik gaat donderdag in de Rotterdamse gemeenteraad aan GroenLinks-wethouder Bokhove (Mobiliteit) en PvdA-wethouder Barbara Kathmann (Wijken) vragen stellen over de toestanden in Rotterdam-Ommoord.