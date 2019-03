Koeman haalt Vermeer en Berghuis bij Oranje

Feyenoord-spelers Kenneth Vermeer, Steven Berghuis en Tonny Vilhena zijn opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, zo maakte bondscoach Ronald Koeman woensdag via de officiële kanalen bekend.

Doelman Kenneth Vermeer is één van de meest opvallende gezichten in de dertig man tellende voorlopige spelersgroep. De sluitpost stond in maart 2015 voor het laatst onder de lat bij Oranje. Tot dusver keepte hij vijf interlands waarbij hij geen enkele goal incasseerde.

Twaalfvoudig international Steven Berghuis speelde zijn laatste interland op 4 juni vorig jaar tegen Italië (1-1).

Door een blessure bij Justin Bijlow, die onderdeel uitmaakte van de voorselectie in november, staat Vermeer de laatste weken onder de lat bij Feyenoord.

Oranje speelt op 21 maart een EK-kwalificatiewedstrijd in de Kuip tegen Wit-Rusland. Drie dagen later is Duitsland tegenstander in de Johan Cruijff Arena.