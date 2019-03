Deel dit artikel:













'Bloemenhart-docente' Insula College Dordrecht overleden Bloemenhart voor terminaal zieke docente

De terminaal zieke docente van het Insula College in Dordrecht, waar in februari een eerbetoon van bloemen aan werd gebracht, is overleden. De muziekdocente bezweek maandagochtend aan een ernstige ziekte.

"Het doet ons verdriet te moeten melden dat mevrouw Slagter, onze muziekdocente, vanmorgen is overleden", schrijft de school op Facebook. Lees ook: Bloemenhart voor terminaal zieke docente Vijfhonderd leerlingen verrasten de docente in februari nog met een hart van bloemen dat ze neerlegden in het gras voor het Albert Schweitzer ziekenhuis. Eerbetoon "Stukje bij beetje moesten we de afgelopen weken afscheid nemen. Dit deden we o.a. door een stille tocht die we voor haar organiseerden. Voor dat moment was ze ons heel dankbaar. Zo kon ze nog één keer de leerlingen en collega’s zien en nog één keer naar hen zwaaien. Dat was voor mevrouw Slagter zo waardevol. We zullen haar enorm missen", aldus de school.