Airbags gestolen uit auto's in Hendrik-Ido-Ambacht

In minimaal drie auto's in Hendrik-Ido-Ambacht is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken. Dat gebeurde op de Pannenboeter en de Silverkamp.

Er werd ingebroken in auto's van het merk Renault en Peugeot. Daaruit werden airbags gestolen. Het is niet bekend om hoeveel daders het gaat. Er is nog niemand opgepakt. De politie roept getuigen op om zich te melden. Eind januari werd ingebroken in zeker achttien auto's in Hendrik-Ido-Ambacht. Dieven maakten toen airbags en accu's buit.

